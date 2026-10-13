Das Geschäft mit festverzinslichen Wertpapieren, Währungen und Rohstoffen (FICC) der Bank gab um ein Prozent nach, nachdem es im Jahresverlauf wegen geopolitischer Spannungen teils stark geschwankt hatte. Die Gebühren im Investmentbanking legten gegen den Markttrend um 21 Prozent zu, was ‌auf eine rege Aktivität bei der Emission von Aktien und Anleihen zurückzuführen war. Auch das Geschäft mit ausserbörslichen Unternehmenskrediten (Private Credit) erwies sich als stabil. Zuletzt hatte es Medienberichte gegeben, wonach bei Goldman Sachs erwogen werde, dass Solomon schon im kommenden Jahr das Amt des CEO an den operativen Chef (COO) John Waldron abgeben könnte.