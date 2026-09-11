Zwar dürfte die breite Produktpipeline von Ypsomed weiter für Wachstum sorgen. Die geringeren Umsätze mit CagriSema dürften dadurch mittelfristig aber nicht vollständig ausgeglichen werden, schreibt die UBS. Entsprechend hat sie auch ihre Gewinnschätzungen gesenkt. Auf dem aktuellen Bewertungsniveau sieht die Grossbank das Verhältnis von Chancen und Risiken nun als ausgeglichen an.