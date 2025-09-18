Der Verwaltungsrat von UBS müsse nun handeln, sagte Förberg der FT. «Das Board hat die Verantwortung, dafür zu sorgen, dass UBS ihre Wettbewerbsfähigkeit schützt.» Laut New York Post haben sich UBS-Manager bereits mit Vertretern der US-Regierung getroffen. Dabei ging es um eine mögliche Neuausrichtung der Strategie, mit der sich die Bank gegen strengere Kapitalanforderungen im Heimatmarkt wappnen könnte.