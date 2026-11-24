Bereits heute zählten die Kapitalanforderungen zu den strengsten weltweit, betonte ein UBS-Sprecher auf Anfrage. Er verwies zudem auf die Stellungnahme der UBS zum Ständeratsentscheid vom September: Darin hatte die UBS auch kritisiert, dass der Entscheid nicht die eigentlichen Ursachen des Credit Suisse-Zusammenbruchs adressiere.