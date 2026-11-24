Sollte diese im parlamentarischen Verfahren bestätigt werden, würde dies zu einer «weiteren übermässigen Verschärfung der Schweizer Eigenkapitalanforderungen» führen, so die Bank in einer ersten Stellungnahme.
Bereits heute zählten die Kapitalanforderungen zu den strengsten weltweit, betonte ein UBS-Sprecher auf Anfrage. Er verwies zudem auf die Stellungnahme der UBS zum Ständeratsentscheid vom September: Darin hatte die UBS auch kritisiert, dass der Entscheid nicht die eigentlichen Ursachen des Credit Suisse-Zusammenbruchs adressiere.
Der Beschluss einer Unterlegung der ausländischen Beteiligungen mit hartem Kernkapital (CET1) zu 90 Prozent würde laut der UBS bedeuten, dass die Grossbank zusätzliches Kernkapital von rund 16 Milliarden Dollar halten müsste. Dazu kämen weitere 2 Milliarden wegen der vom Bundesrat früher im Jahr beschlossenen Änderungen auf Verordnungsstufe.
Die UBS verweist zudem darauf, dass sie infolge der Übernahme der Credit Suisse gemäss den bestehenden regulatorischen Vorgaben des Weiteren zusätzliches CET1-Kapital über rund 15 Milliarden Dollar halten muss. Entsprechend würde sich das zusätzliche CET1-Kapital seit der CS-Übernahme insgesamt auf rund 33 Milliarden belaufen.
(AWP)