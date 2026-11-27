Die Führung der UBS versucht, die Mitarbeiter zu beruhigen, dass die geplante Verschärfung der Schweizer Bankenregulierung der Bank nicht das nehmen werde, was sie über Jahrzehnte aufgebaut hat: ein wirklich globales Geschäft.
Die Bank bleibe uneingeschränkt ihrer Strategie, ihren Wachstumsambitionen und ihrer globalen Präsenz verpflichtet, schrieben Verwaltungsratspräsident Colm Kelleher und CEO Sergio Ermotti in einem auf den 24. November datierten internen Schreiben an die Mitarbeiter, das Bloomberg News vorliegt. Die Botschaft folgte auf eine wichtige Abstimmung in einer Parlamentskommission am Dienstag, die sich für eine Erhöhung der Kapitalanforderungen um 16 Milliarden Dollar (13,4 Milliarden Franken) aussprach - ein weiterer Rückschlag für die Bank.
Gerade die Aktivitäten der UBS ausserhalb der Schweiz stehen im Mittelpunkt der politischen Debatte. Die Politiker wollen eine Wiederholung des Zusammenbruchs der Credit Suisse im Jahr 2023 verhindern. Die höheren Kapitalanforderungen könnten das Wachstum der ausländischen UBS-Einheiten einschränken, da künftig 90 Prozent ihres Werts mit hartem Kernkapital in der Schweiz unterlegt werden müssten.
Die UBS ist der grösste wirklich global tätige Wealth Manager. Fast 50 Prozent der Erträge in der Verwaltung grosser Vermögen erzielt sie in Nord- und Südamerika und rund 16 Prozent im asiatisch-pazifischen Raum. Zudem betreibt die UBS kapitalintensive Investmentbanking-Aktivitäten in den USA und in London. «Schrumpfen ist keine Option», hat Ermotti mit Blick auf die geplante Regulierung erklärt - auch wenn eine Verkleinerung des Geschäfts theoretisch eine Möglichkeit wäre, sich an die neuen Vorschriften anzupassen.
Die UBS hat sich vehement gegen die geplante Regulierung gewehrt und argumentiert, dass der starke Anstieg der Kapitalanforderungen die Wettbewerbsfähigkeit gegenüber internationalen Konkurrenten beeinträchtigen würde. Ermotti hat bereits signalisiert, dass die Bank eine Verlagerung ihres Hauptsitzes prüfen könnte, falls die Änderungen vollständig umgesetzt werden. Ein solcher Schritt dürfte allerdings kompliziert und kostspielig sein. Alternativ könnte UBS versuchen, die Kapitalintensität ihrer ausländischen Einheiten zu reduzieren, um die Kapitalrendite ungefähr auf dem Niveau der Wettbewerber zu halten.
Sollten die vorgeschlagenen Änderungen des regulatorischen Rahmens bestätigt werden, würde es mehrere Jahre dauern, bis sie vollständig in Kraft treten, schrieben Ermotti und Kelleher in dem Bloomberg vorliegenden Schreiben. Während dieser Zeit werde es ihre oberste Priorität sein, alles in ihrer Macht Stehende zu tun, um die langfristigen Interessen ihrer Aktionäre, Kunden und Mitarbeiter zu schützen.
Die UBS erhält Unterstützung von Vertretern aus Wirtschaft und Politik, die befürchten, dass die Regulierung den Schweizer Finanzplatz schwächen könnte, während dieser einem starken Wettbewerb durch Standorte wie Hongkong ausgesetzt ist. Die Schweizerische Bankiervereinigung erklärte in dieser Woche, der aktuelle Vorschlag gehe weit über das hinaus, was im internationalen Bankgeschäft üblich sei.
Eine Umsetzung würde «die Wettbewerbsfähigkeit des Schweizer Finanzplatzes schwächen, mit Folgen für die Realwirtschaft», erklärte der Bankenverband.
Die UBS lehnte eine Stellungnahme zu dem internen Schreiben ab.
(Bloomberg/cash)