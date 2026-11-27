Die UBS ist der grösste wirklich global tätige Wealth Manager. Fast 50 Prozent der Erträge in der Verwaltung grosser Vermögen erzielt sie in Nord- und Südamerika und rund 16 Prozent im asiatisch-pazifischen Raum. Zudem betreibt die UBS kapitalintensive Investmentbanking-Aktivitäten in den USA und in London. «Schrumpfen ist keine Option», hat Ermotti mit Blick auf die geplante Regulierung erklärt - auch wenn eine Verkleinerung des Geschäfts theoretisch eine Möglichkeit wäre, sich an die neuen Vorschriften anzupassen.