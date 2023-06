"Ich bin froh, dass wir die Situation bei der Credit Suisse stabilisieren konnten", sagte Ermotti am Dienstag auf dem Point Zero Forum in Zürich. Die Kunden stünden hinter der Transaktion. Bis Ende des Sommers wolle UBS weitere Fortschritte bekanntgeben. Um einen Bankensturm zu beenden, orchestrierte die Schweizer Regierung Mitte März eine Not-Übernahme der Credit Suisse durch die UBS. Mitte des Monats wurde die größte Übernahme in der Bankbranche seit der Finanzkrise vollzogen.