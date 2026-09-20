Im Zentrum des Streits steht die Frage, wie stark ausländische Tochtergesellschaften mit Eigenkapital unterlegt werden müssen. Die Regierung in Bern fordert eine Unterlegung von 100 Prozent mit ‌hartem Kernkapital. Die Wirtschaftskommission des Ständerats schlug dagegen eine mildere Regelung vor, die eine hälftige Aufteilung zwischen hartem Kernkapital und günstigeren AT1-Anleihen vorsieht. Dies würde die UBS mit 13 Milliarden ​Dollar an zusätzlichem Kernkapital belasten. Das sei für die Bank zwar ​schmerzhaft, aber verkraftbar, sagte Ermotti. In der Debatte ​am Donnerstag hatte zudem ein für die UBS wesentlich teurerer Vorschlag für eine 90-prozentige Unterlegung mit Kernkapital ‌viel Zuspruch erhalten.