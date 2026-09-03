Allerdings gehe man davon aus, dass ein Teil des überaus starken BIP-Wachstums im zweiten Quartal nicht nachhaltig ist. Denn das Trendwachstum in der wichtigen Chemie- und Pharmabranche sei nach den Zollmassnahmen der USA deutlich tiefer als früher. Für 2027 wurde die BIP-Prognose gleichwohl leicht auf 1,5 von 1,4 Prozent erhöht.