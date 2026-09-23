Die kleine Kammer (Ständerat) des ‌Schweizer Parlaments sprach ‌sich am ​Donnerstag für einen Vorschlag aus, demzufolge die UBS ihre ausländischen Tochtergesellschaften mit 90 Prozent ‌hartem Kernkapital (CET1) unterlegen muss. Die für die UBS vorteilhaftere Alternative ​hätte vorgesehen, dass ​das Institut die ​Auslandstöchter mit 50 Prozent ‌hartem Kernkapital (CET1) und 50 Prozent sogenannten AT1-Anleihen unterlegen ​muss. AT1-Anleihen ​sind für ⁠Banken wesentlich günstiger ​als hartes Eigenkapital.