Die kleine Kammer (Ständerat) des Schweizer Parlaments sprach sich am Donnerstag für einen Vorschlag aus, demzufolge die UBS ihre ausländischen Tochtergesellschaften mit 90 Prozent hartem Kernkapital (CET1) unterlegen muss. Die für die UBS vorteilhaftere Alternative hätte vorgesehen, dass das Institut die Auslandstöchter mit 50 Prozent hartem Kernkapital (CET1) und 50 Prozent sogenannten AT1-Anleihen unterlegen muss. AT1-Anleihen sind für Banken wesentlich günstiger als hartes Eigenkapital.
(Reuters)