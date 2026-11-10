Die UBS prognostiziert für 2027 eine Erholung der US-Aktienmärkte: Ein starkes Gewinnwachstum und günstige Bewertungen dürften die Risiken durch hohe Zinsen sowie mögliche Einschränkungen beim Bau von Rechenzentren ausgleichen. Das UBS-Team um Keith Parker erwartet, dass der S&P 500 bis Ende nächsten Jahres einen Stand von 8900 Punkten erreichen wird – ein Anstieg von rund 18 Prozent gegenüber dem derzeitigen Stand. Zudem prognostiziert das UBS-Team für den Zeitraum bis Ende 2027 einen Gewinnanstieg der Unternehmen von 18 Prozent.
Die Künstliche Intelligenz (KI) bleibt der entscheidende Wachstumstreiber. Die UBS-Experten bevorzugen Halbleiterunternehmen, Softwareanbieter sowie grosse Cloud-Betreiber. Sie merken an, dass Sorgen hinsichtlich der Ausgaben die Bewertungen gedrückt haben, während die Nachfrage gleichzeitig an Dynamik gewinnt.
Die Experten bevorzugen den Nasdaq 100 gegenüber dem Russell 2000 und sehen den Gesundheitssektor als attraktiven defensiven Bereich. Bei den zyklischen Werten stehen Finanzwerte an erster Stelle. Das UBS-Team empfiehlt dagegen, das Engagement in den Sektoren Energie, Basiskonsumgüter, Versorger sowie bei REITs (Immobilien-Aktiengesellschaften) zu reduzieren.
(Bloomberg)