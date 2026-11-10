Die UBS prognostiziert für 2027 eine Erholung der US-Aktienmärkte: Ein starkes Gewinnwachstum und günstige Bewertungen dürften die Risiken durch hohe Zinsen sowie mögliche Einschränkungen beim Bau von Rechenzentren ausgleichen. Das UBS-Team um Keith Parker erwartet, dass der S&P 500 bis Ende nächsten Jahres einen Stand von 8900 Punkten erreichen wird – ein Anstieg von rund 18 Prozent gegenüber dem derzeitigen Stand. Zudem prognostiziert das UBS-Team für den Zeitraum bis Ende 2027 einen Gewinnanstieg der Unternehmen von 18 Prozent.