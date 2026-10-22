Die Grossbank hat sämtliche ihr zugeteilten Optionsscheine ausgeübt und hat dafür gut 20,5 Millionen Aktien erhalten, wie die Grossbank am Donnerstag mitteilte. UBS hatte die Warrants im Juli 2025 im Rahmen einer Vereinbarung mit 360 ONE auf bevorzugter Basis gezeichnet und bei der Zuteilung 25 Prozent des Ausübungspreises bezahlt. Mit der nun erfolgten Ausübung beglich UBS die restlichen 75 Prozent.