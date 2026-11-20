Da mögliche Änderungen der Kapitalanforderungen nicht unmittelbar in Kraft treten werden, kann die Bank bei der Vorstellung ihrer aktualisierten Strategie Anfang Februar neue kurz- und mittelfristige Ziele präsentieren, erklärte UBS-Finanzchef Todd Tuckner am Donnerstag auf einer Konferenz von JPMorgan Chase. «Wir konzentrieren uns darauf, in der Schweiz zu bleiben und ein erfolgreiches, international ausgerichtetes Schweizer Institut zu sein, das weltweit profitabel ist, Wachstumsperspektiven bietet und attraktive Kapitalrenditen für unsere Aktionäre erwirtschaftet», so Tuckner.