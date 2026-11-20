Da mögliche Änderungen der Kapitalanforderungen nicht unmittelbar in Kraft treten werden, kann die Bank bei der Vorstellung ihrer aktualisierten Strategie Anfang Februar neue kurz- und mittelfristige Ziele präsentieren, erklärte UBS-Finanzchef Todd Tuckner am Donnerstag auf einer Konferenz von JPMorgan Chase. «Wir konzentrieren uns darauf, in der Schweiz zu bleiben und ein erfolgreiches, international ausgerichtetes Schweizer Institut zu sein, das weltweit profitabel ist, Wachstumsperspektiven bietet und attraktive Kapitalrenditen für unsere Aktionäre erwirtschaftet», so Tuckner.
Die UBS stellt sich darauf ein, dass sie mit ihrem Widerstand gegen die Regierungspläne für höhere Kapitalanforderungen unterliegen könnte. Eine mögliche Abstimmung im Nationalrat im kommenden Monat könnte dazu führen, dass die UBS 16 Milliarden US-Dollar an zusätzlichem Eigenkapital vorhalten muss - eine Entwicklung, die nach Ansicht der Bank ihr Geschäftsmodell schwer beeinträchtigen würde.
UBS-Konzernchef Sergio Ermotti hat immer wieder angedeutet, dass die Bank eine Verlegung ihres Sitzes in Erwägung ziehen werde, sollte der aktuelle Gesetzesentwurf in Kraft treten. Er hatte zuletzt am 28. Oktober 2026 so deutlich wie nie zuvor öffentlich mit einem möglichen Wegzug der UBS aus der Schweiz gedroht. Zwei Grossaktionäre haben die UBS bereits dazu gedrängt, sich im Ausland umzusehen.
Sebastiano Pirro, Chief Investment Officer bei Algebris Investments, erklärte, dass sich die UBS trotz solcher Äusserungen letztlich mit den höheren Kapitalanforderungen abfinden werde. «Das Unternehmen wird auch in einer 50- bis 100-Jahres-Perspektive erfolgreich sein», sagte er am Mittwoch auf dem «Global Credit Forum» von Bloomberg in London. Am Donnerstag bekräftigte die UBS, dass sie wesentliche Teile des Regierungsvorschlags ablehnt, und forderte eine umfassende Kostenanalyse.
Finanzchef Tuckner merkte an, dass sich das Geschäftsumfeld für Banken im vierten Quartal als herausfordernd erwiesen habe; er erwarte jedoch, dass die UBS im Vergleich zu ihren Wettbewerbern in den Bereichen M&A-Beratung und Eigenkapitalmarktgeschäft besser abschneiden werde. Das vergangene Quartal verlief für die Investmentbank der UBS durchwachsen: Die Erträge aus der Beratungssparte gingen um 44 Prozent zurück.
(Bloomberg/cash)