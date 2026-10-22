Die beiden US-amerikanischen ehemaligen CS-Banker hatten dagegen geltend gemacht, dass die Finma keine Rechtsgrundlage für die Abschreibung gehabt habe, weil die CS die Mindestvorgaben bezüglich Kapitalisierung erfüllt habe. Diese Argumentation war aber bereits vom Schiedsgericht zurückgewiesen worden. Laut Bloomberg sind in den USA auch weiterhin Klagen früherer CS-Manager gegen die Streichung ihrer Bonuszahlungen hängig.