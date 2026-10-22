Analysten in Zürich hätten im Juli erfahren, dass sie auf die Stufe «Associate 0» mit einem Grundgehalt von rund 155'000 Schweizer Franken befördert würden, sagten mit der Angelegenheit vertraute Personen. Diese Stufe werde mit rund 20'000 Franken weniger vergütet als zuvor, sagten die Personen, die bei der Erörterung vertraulicher Details nicht genannt werden wollten. Hintergrund sind Änderungen an der Vergütungsstruktur der Schweizer Bank.
UBS-Banker steigen weiterhin schneller in die höher bezahlten Associate-Ränge auf als früher, nachdem die Schweizer Bank die Analystenzeit 2023 von drei auf zwei Jahre verkürzt hatte. Die zusätzliche Zwischenstufe sei jedoch eingeführt worden, weil die UBS-Führung den Gehaltssprung vom Analysten zum Associate für zu gross gehalten habe, sagten die Personen.
Junge UBS-Banker blieben sechs Monate auf der Position Associate 0 und erhielten anschliessend eine weitere Gehaltserhöhung auf die ursprünglichen 175'000 Franken, wenn sie zum Associate 1 aufsteigen, sagten die Personen. Die Anpassung spiegelt sich in ähnlichen Änderungen in den Einheiten der Bank in ganz Europa wider und betrifft bestehende Associate-Banker nicht, sagten die Personen.
UBS lehnte eine Stellungnahme zu den Änderungen ab.
Das Grundgehalt der jüngsten Generation von Associates im Investmentbanking der UBS in Zürich liegt weiterhin deutlich über dem vom Bundesamt für Statistik ausgewiesenen Schweizer Median-Bruttolohn.
Seit der Übernahme der Credit Suisse im Jahr 2023 hat die UBS mehr als 20'000 Vollzeitäquivalente abgebaut, darunter auch an ihrem Heimatstandort in der Schweiz. Dies hat dazu beigetragen, dass sich die Zahl der arbeitslosen Banker im Kanton Zürich in weniger als drei Jahren verdoppelt hat.
Auch andere grosse Banken nehmen ähnliche Änderungen an ihren Vergütungsstrukturen vor. Barclays teilte in diesem Jahr mit, die Vergütung seiner Banker stärker an die von Wall-Street-Firmen anzugleichen und dabei eine höhere variable Vergütung und niedrigere Festgehälter anzubieten. Citigroup hat unterdessen die Zeit, die ihre Investmentbanking-Analysten bis zum Aufstieg auf die Associate-Stufe warten müssen, von drei auf zwei Jahre verkürzt.
(Bloomberg)