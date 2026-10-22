Analysten in Zürich hätten im Juli erfahren, dass sie auf die Stufe «Associate 0» mit einem Grundgehalt von rund 155'000 Schweizer Franken befördert würden, sagten mit der Angelegenheit vertraute Personen. Diese Stufe werde mit rund 20'000 Franken weniger vergütet als zuvor, sagten die Personen, die bei der Erörterung vertraulicher Details nicht genannt werden wollten. Hintergrund sind Änderungen an der Vergütungsstruktur der Schweizer Bank.