UBS-Chef Sergio Ermotti zeigte sich sehr zufrieden: «Wir machten grosse Fortschritte bei einer der komplexesten Integrationen in der Bankengeschichte, während die regulatorische Unsicherheit in der Schweiz andauert», liess er sich in der Mitteilung zitieren. Er sprach von einem «ausgezeichneten» Ergebnis im Gesamtjahr 2025. Das gesamte Jahr 2026 werde nun benötigt, um die verbleibenden Integrationsmeilensteine zu erreichen.