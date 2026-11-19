Die vom Bundesrat vorgeschlagene Revision des Bankengesetzes geht der Grossbank in wesentlichen Punkten zu weit und sie fordert eine Regulierung mit Augenmass, wie sie in ihrer am Donnerstag publizierten Vernehmlassungsantwort schreibt. Im Wesentlichen unterstütze die UBS das Ziel der Gesetzesrevision, den Bankenplatz Schweiz nach den Erfahrungen des Untergangs der Credit Suisse stabiler zu machen, heisst es in einer UBS-Mitteilung. Das nun vorgelegte Massnahmenpaket bedürfe aber «substanzieller Änderungen».