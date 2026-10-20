Der Handel des Immobilienfonds «UBS (CH) Property Fund - Europe» an der Schweizer Börse SIX werde per sofort eingestellt, teilte die Grossbank am Dienstagabend in einem Communiqué mit. Die Dekotierung erfolge am kommenden Freitag, dem 23. Oktober. Wie bereits mitgeteilt, verzeichnete der Immobilienfonds in den vergangenen zwei Jahren erhöhte Mittelrücknahmen, deren Rückzahlung aufgeschoben wurde. Nun seien zum Geschäftsjahresende am 30. Juni 2026 weitere Rücknahmeanträge eingegangen, hiess es.