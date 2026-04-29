Ein relativ grosser Teil des Abbaus dürfte aber noch bevor stehen, genaue Details sind allerdings nicht bekannt. Gerechnet wird in Branchenkreisen damit, dass es zum Schluss lediglich noch 80'000 Stellen sein könnten. Die Bank sagt derweil seit längerem, dass es in der Schweiz im Zuge der Integration zu rund 3000 Entlassungen komme.