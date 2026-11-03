Die Bewertung bleibe basierend auf den Finanzdaten der Grossbank UBS unverändert: Für Inhaber vorrangiger Anleihen sei im Falle eines Ausfalls nur ein geringer Verlust zu erwarten, teilte die Ratingagentur in der Nacht auf Dienstag mit. Gleichzeitig geht Moody's weiterhin von einer geringen Wahrscheinlichkeit einer staatlichen Unterstützung durch die Schweizer Regierung aus.