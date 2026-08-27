So lägen etwa die Kosten in Vevey rund 15 Prozent unter denen von Genf, in Aarau und Schaffhausen sogar 28 bzw. 34 Prozent unter dem Niveau von Zürich. Zudem böten auch Agglomerationsgemeinden und ländliche Städte wie Zollikon, Baar, Granges-Paccot, Gaiserwald oder Morges eine hohe Wohnattraktivität. Hier schlagen laut UBS die gute Erreichbarkeit und hohe Lebensqualität zu Buche sowie oft tiefere Steuern oder Wohnkosten als in benachbarten Kleinzentren.