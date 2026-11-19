Wie mit der Angelegenheit vertraute Personen berichten, ist diese Verlagerung Teil einer langfristigen Strategie, Stellen aus kostspieligeren europäischen Standorten abzuziehen. Zu den Konzernfunktionen der UBS gehören unter anderem die Bereiche Finanzen, Betrieb (Operations), Risikokontrolle, Compliance, Recht und Personalwesen.
Die Verlagerung soll im Laufe der nächsten Jahre erfolgen, so eine der informierten Personen. Ein Grossteil der betroffenen Stellen ist derzeit in der polnischen Niederlassung der Bank angesiedelt. Vor der Übernahme hatten sowohl die UBS als auch die Credit Suisse bedeutende IT- und Betriebszentren in Polen aufgebaut, wobei die UBS ihre Präsenz dort auf Krakau und Breslau konzentrierte. Die UBS wollte sich dazu nicht äussern.
Dieser Schritt unterstreicht die laufenden Bemühungen der UBS, ihre Betriebsabläufe im Zuge der Integration ihres ehemaligen Konkurrenten zu vereinfachen. Die Verlagerung von Konzernfunktionen nach Indien – wo internationale Banken bereits grosse Kompetenzzentren unterhalten, die globale Standorte oder externe Kunden bedienen – ermöglicht der Bank den Zugriff auf einen grossen Pool an Fachkräften zu geringeren Kosten als an europäischen Finanzplätzen.
Zudem dürfte der Standort die Kapazitäten der Bank stärken, KI-Lösungen in ihre Systeme zu integrieren. Bei den betroffenen Stellen handelt es sich grösstenteils um Positionen auf Junior- bis mittlerer Ebene; zudem sollen künftig auch einige höherrangige Funktionen innerhalb der Konzernbereiche von Indien aus besetzt werden – Stellen, die derzeit in der Regel in der Schweiz angesiedelt sind. Diese Zahlen sind nicht in den 3000 Stellen enthalten, die die UBS im Zuge der Integration der Credit Suisse in der Schweiz abbauen will.
Die Abwertung der indischen Rupie ist ein wesentlicher Anreiz für globale Banken, ihre Aktivitäten in Indien auszubauen, um von dort aus Märkte im Ausland zu bedienen. Im Februar kündigte die UBS an, ihre Präsenz in der indischen Stadt Hyderabad auszubauen und in den kommenden Monaten 2000 weitere Fachkräfte einzustellen – was einer Verdoppelung der dortigen Belegschaft gleichkommt. Die Bank unterhält zudem Standorte in Pune und Navi Mumbai.
Anfang dieses Jahres baute die UBS in Europa, im Nahen Osten und in Afrika Hunderte von Stellen ab – vor allem in unterstützenden Bereichen –, womit sie einen weiteren Meilenstein im Kontext der Übernahme der Credit Suisse erreichte.
(Bloomberg/cash)