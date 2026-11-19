Zudem dürfte der Standort die Kapazitäten der Bank stärken, KI-Lösungen in ihre Systeme zu integrieren. Bei den betroffenen Stellen handelt es sich grösstenteils um Positionen auf Junior- bis mittlerer Ebene; zudem sollen künftig auch einige höherrangige Funktionen innerhalb der Konzernbereiche von Indien aus besetzt werden – Stellen, die derzeit in der Regel in der Schweiz angesiedelt sind. Diese Zahlen sind nicht in den 3000 Stellen enthalten, die die UBS im Zuge der Integration der Credit Suisse in der Schweiz abbauen will.