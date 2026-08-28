Das Finanzinstitut erzielte damit die bisher niedrigste Verzinsung für einen fünfjährigen Panda Bond eines ausländischen Finanzinstituts, teilte das Unternehmen am Freitag mit. Gleichzeitig sei es der erste Panda Bond, der in China von einer Schweizer Bank emittiert wurde. Die Transaktion sei mehr als drei Mal überzeichnet gewesen, was für ein grosses Interesse der Investoren spreche.