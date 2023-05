Die jüngste Wortmeldung von Colm Kelleher bezüglich Integration der Credit Suisse (CS) kam am Mittwoch: Bei der Übernahme von Beschäftigten der CS-Investmentbank werde eine "unglaublich hohe Messlatte" angelegt, sagte der UBS-Verwaltungsratspräsident an einer Veranstaltung in London.