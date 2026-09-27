Erneute Spekulationen über Wegzug oder Fusion

Parallel dazu haben die Spekulationen über einen möglichen Wegzug oder Zusammenschluss der UBS mit einer ausländischen Grossbank neuen Auftrieb erhalten. Es hätten mindestens acht internationale Banken Interesse an Gesprächen über einen möglichen Zusammenschluss signalisiert, berichtete der «SonntagsBlick» unter Berufung auf eine gut informierte Quelle. Genannt werden unter anderem die US-Bank Morgan Stanley, die Deutsche Bank und die britische Standard Chartered. Die UBS wollte die Spekulationen gegenüber der Zeitung nicht kommentieren.