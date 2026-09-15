«Ich habe den Antrag gestellt, dass man den Bundesrat damit beauftragen soll, diese Eigenmittel auszugestalten», erklärte FDP-Ständerat Andrea Caroni im Radio SRF: «Die Eigenmittelvorschriften waren schon immer in Verordnungen des Bundesrats, jetzt würden sie das erste Mal ins Parlament kommen. Wenn man es genau betrachtet, ist das Parlament nicht der richtige Ort.» Mitte-Ständerat Pirmin Bischof habe einen gleichlautenden Antrag eingereicht. Der Ständerat soll die bundesrätliche Gesetzesvorlage am Donnerstag behandeln.