Zu den Optimisten zählt zudem der zuständige Experte der Zürcher Kantonalbank (ZKB), Walter Bamert, der den Autoteilehersteller mit «Übergewichten» einstuft und den fairen Wert je Aktie bei 156 Franken veranschlagt. «Autoneum hält sich in einem schwierigen Marktumfeld gut und die disziplinierte Akquisitionsstrategie bewährt sich», notierte Bamert Ende Juni in seinem Ausblick auf die Halbjahreszahlen 2026. Diese wird das Management um CEO Eelco Spoelder am 29. Juli vorstellen. Spätestens dann wird auch die Aktie erneut Impulse nach oben oder nach unten erhalten.