Derweil geht der zuständige UBS-Analyst bei VAT von 745 auf 800 Franken. Dieses neue Preisziel impliziert einen 37-prozentigen Kursgewinn gegenüber dem Schlusskurs vom Dienstag und entspricht auch einem Allzeithoch der Aktie des Vakuumventilherstellers aus dem St. Galler Rheintal. Der bisherige Rekordstand liegt bei 727,20 Franken. Der UBS-Experte geht davon aus, dass VAT die eigenen mittelfristigen Ziele deutlich übertreffen wird. Für 2027 bis 2029 liegen seine EBITDA-Schätzungen um 5 bis 20 Prozent über dem Marktkonsens. Zudem sieht der Analyst weiteres Potenzial durch den steigenden Einsatz von Vakuumtechnik in der Chipproduktion.