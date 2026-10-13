Es hätten noch keine formellen Gespräche begonnen, und es sei durchaus möglich, dass letztlich kein Geschäft zustande komme, gaben die Personen zu bedenken. Laut der Website verfügt Porto Carlo Riva über mehr als 250 Liegeplätze und bietet Raum für Yachten mit einer Länge von bis zu 60 Metern. Vertreter von Bizzi & Partners – bekannt unter anderem für den Bau des Wolkenkratzers «400 Fifth Avenue» in New York – sowie der UBS wollten sich nicht dazu äussern.