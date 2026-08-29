Bei der Wohnungssuche zählt längst nicht nur der Mietzins. Der künftige Wohnort muss verschiedene Kriterien erfüllen: Gibt es eine Schule oder Kita für die Kleinen? Wie hoch ist der Steuerfuss? Bin ich gut an den ÖV angebunden? Die UBS ist nun der Frage nachgegangen, welche Gemeinden besonders attraktiv sind. Die Ergebnisse hat die Grossbank in der zweiten Ausgabe des Wohnattraktivitätsindikators festgehalten.