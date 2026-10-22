«Diese Kantone waren nicht nur Ziel zahlreicher Zuzüger aus dem Ausland, sondern zogen zugleich viele Haushalte aus anderen Kantonen an», schreibt die UBS in einer Studie. So hätten die Kantone Basel-Stadt, Genf, Neuenburg und Waadt per saldo Bevölkerung an benachbarte Regionen verloren. Dies seien mehrheitlich urban geprägte Kantone mit hohen Mieten und einem knappen Wohnungsangebot - und seien nicht nur Ziel zahlreicher Zuzüger aus dem Ausland geworden, sondern hätten zugleich viele Haushalte aus anderen Kantonen angezogen, kommt die UBS in ihrer Immobilien-Studie zum Schluss.