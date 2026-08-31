Im Zentrum der milliardenschweren Debatte steht die Frage nach der Qualität des geforderten Kapitals, wobei es um zwei Varianten geht. Erstens, ob wie vom Bundesrat gefordert, die Schweizer Grossbank gezwungen ist, die Tochtergesellschaften neu mit 100 Prozent Eigenmitteln zu unterlegen. In diesem Falle wäre die UBS gezwungen, rund 20 Milliarden Dollar hartes Eigenkapital aufzubauen. Oder zweitens, ob die Wirtschaftskommission des Ständerats der Bank ein Zugeständnis macht und das Eigenkapital über ein Hybridinstrument in Form von AT1-Anleihen aufgenommen werden kann.