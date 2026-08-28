Pessimismus ist im Fall der UBS nicht wahrscheinlich – oder müsste überraschen: Die Bank hat mit dem Zweitquartalsergebnis die Erwartungen übertroffen und sich zuversichtlich geäussert. Man habe die Bilanz weiter gestärkt und könne so «weiterhin finanzielle Ressourcen für profitable Wachstumschancen einsetzen», hiess es in der Medienmitteilung zum Quartalsbericht. Man sei auch gut aufgestellt, um das Renditeziel für 2026 auf Exit-Rate-Basis zu übertreffen.