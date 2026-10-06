Die Schweizer und luxemburgischen UBS-Management Companies würden zudem ihre bestehende Fondsadministrations-Vereinbarung mit Northern Trust auf Anlagefonds ausweiten, bei denen derzeit noch die UBS diese Dienstleistung erbringt, teilte die UBS am Donnerstag mit. Die UBS selbst werde sich aus dem Fondsadministrations-Geschäft zurückziehen.