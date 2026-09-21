Die UBS bekräftigte ihre Ansicht, dass die Kosten einer aus ihrer Sicht zu weit gehenden Regulierung der Schweizer Wirtschaft schaden würden. Wenn es um die Kapitalunterlegung ausländischer Tochtergesellschaften gehe, sei eine 90-Prozent-Unterlegung mit hartem Kernkapital kein Kompromiss zum Bundesratsvorschlag, bei welchem 100 Prozent an Unterlegung gefordert werden. Dies würde der Wettbewerbsfähigkeit der UBS nachhaltig schaden.