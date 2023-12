Es hätten nicht so viele CS-Angestellte Fehler gemacht, sagte UBS-Chef Ermotti in einem Interview mit der Sonntagszeitung «Le Matin Dimanche». Im Gespräch mit der Westschweizer Zeitung räumte Ermotti ein, dass der Stellenabbau eine heikle Angelegenheit sei. Das Schwierigste werde sein, Leute zu entlassen, die in keiner Weise für den CS-Untergang verantwortlich seien.