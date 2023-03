Die UBS hat der "Financial Times" zufolge zugestimmt, die tief in die Krise geschlitterte Rivalin Credit Suisse für mehr als zwei Milliarden Dollar zu übernehmen. Die UBS wolle mehr als 0,50 Franken je Credit-Suisse-Aktie in eigenen Aktien bezahlen, berichtete die britische Zeitung am Sonntag unter Berufung auf Insider. Damit läge der Kaufpreis deutlich unter dem Schlusskurs der Credit-Suisse-Aktien vom Freitag von 1,86 Franken. Die UBS lehnte eine Stellung zu dem Bericht ab.