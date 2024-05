Bei der Überprüfung der Sparte Asset Management, die zu den am wenigsten rentablen im Bankkonzern gehört, gehe es in einem ersten Schritt darum, die Ausgaben zu senken, sagten mit den Überlegungen vertraute Personen der Nachrichtenagentur Reuters. Die UBS wolle in der Einheit mindestens 300 Millionen Dollar einsparen, sagte ein Insider. Unter anderem solle das durch den Abbau von in der Schweiz angesiedelten Back-Office-Mitarbeitern erreicht werden, die von der Credit Suisse übernommen wurden. Überlegt werde auch, ob Teile des Asset Managements in das grössere Vermögensverwaltungsgeschäft der Bank integriert werden sollten, erklärten die Insider. Die UBS lehnte eine Stellungnahme ab.