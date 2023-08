Führungsteams stehen

Verschiedene Medien spekulierten zuletzt über die Höhe des Stellenabbaus: Genannt wurden Zahlen im Bereich von 30'000 bis 35'000 Jobs. Allein in der Schweiz seien bis zu 10'000 Stellen in Gefahr, hiess es. Bekannt es auch, dass die Fluktuation bei der Credit Suisse in den letzten Monaten sehr hoch war.