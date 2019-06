Helvetic Warranty ist auf Versicherungslösungen für elektronische und elektrische Geräte spezialisiert, die direkt im Laden über die Vertriebspartner verkauft werden. Helvetia und Helvetic Warranty arbeiten bereits seit 2016 zusammen. Ein Preis für den Zukauf nennt Helvetia in der Mitteilung vom Freitag nicht.

Helvetic Warranty agiere als eine Schnittstelle zwischen den Distributionspartnern und den Versicherungsträgern und erbringe so umfassende Dienstleistungen vom Vertrieb bis hin zur Schadenerledigung, erklärte Helvetia. Dabei geht es etwa um Versicherungen für Handys, Tablets oder Laptops oder auch Garantieverlängerungen für Geräte im Haushalt.

Dank digitaler Prozesse sei Helvetic Warranty in der Lage, grosse Volumen an versicherungsbezogenen Vorgängen abzuwickeln, so die Mitteilung weiter. Pro Jahr bearbeitet das Unternehmen rund 20'000 Schadenfälle.

(AWP)