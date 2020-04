Das teilte Nestlè am Mittwoch mit. Der britischen Hersteller ist spezialisiert auf hochpreisiges Futter für Hunde und Katzen. Lily's Kitchen sei in 6000 Läden in 30 Ländern verfügbar und komme auf einen Umsatz von 85 Millionen Pfund. Dessen Produkte würden das Portfolio von Nestlés Tierfutter-Marke Purina PetCare "perfekt" komplementieren, heisst es weiter.

Die Marke der Londoner Firma sei vor allem bei jüngeren Tierhaltern beliebt. Tierfutter war 2019 mit einem Plus von sieben Prozent auf 13,6 Milliarden Franken der am schnellsten wachsende Nestlè-Bereich. Zum Kaufpreis wurden in einer Mitteilung vom Mittwoch keine Angaben gemacht.

(AWP/Reuters)