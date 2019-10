"Aufgrund klarer Hinweise von Aktionären und der Ankündigung von Freenet, an der Generalversammlung gegen die Kapitalerhöhung zu stimmen, ist der Verwaltungsrat von Sunrise zum Schluss gekommen, dass die deutliche Mehrheit der Aktionäre, die ihre Aktien zur Abstimmung an der Generalversammlung registriert haben, die Kapitalerhöhung nicht unterstützt", erklärte Sunrise am Dienstagmorgen.

Sunrise sei weiterhin von den strategischen und finanziellen Gründen der Übernahme überzeugt, hiess es weiter. UPC-Eigentümer Liberty Global stimmte der Annullierung der Generalversammlung zu.

Gegen den 6,3 Milliarden Franken schweren Deal hatten neben dem grössten Sunrise-Aktionär Freenet auch die aktivistischen Anleger Active Ownership Capital und Axxion opponiert. Freenet-Chef Christoph Vilanek kritisierte den Kaufpreis und die dazu nötige Kapitalerhöhung von 2,8 Milliarden Franken als zu hoch. Auch die Struktur des Deals sei nachteilig für die Sunrise-Aktionäre.

Zudem sieht er den strategischen Sinn der Übernahme nicht mehr. Wegen der neuen Mobilfunkgeneration 5G lohne sich der Kauf des UPC-Kabelnetzes für so viel Geld nicht. Dafür 6,3 Milliarden Franken auszugeben, sei "Irrsinn". Ins selbe Horn stiess der aktivistische Aktionär Active Ownership Capital (AOC). Unerwartet war, dass sich der einflussreiche Stimmrechtsberater ISS dem Nein-Lager anschloss.

Verwaltungsratspräsident Peter Kurer erklärte: "Wir bedauern die Annullation der GV. Wir haben viel Zeit in die Gespräche mit unseren Aktionären investiert und sind weiterhin von den strategischen und finanziellen Gründen der Übernahme überzeugt".

Die der Absage der Generalsversammlung steht die Übernahme von UPC vor dem Aus. Dies hätte wohl Konsequenzen sowohl für Kurer wie auch für Sunrise-CEO Olaf Swantee. Denn sicher sei, dass der Verwaltungsrat und das Management in einem solchen Szenario "ziemlich durchgerüttelt würden", sagte Swantee kürzlich in einem Interview. Was er in einem solchen Fall selber tun werde, könne er noch nicht sagen: "Eine Ablehnung wird aber sicher Auswirkungen auf das Management und den Verwaltungsrat haben", so Swantee.

(Mit Material von AWP und Reuters)