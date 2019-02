Die Bruma Schraub- und Drehtechnik GmbH hat ihren Sitz in Velbert in der Nähe von Düsseldorf. Damit baue man die Präsenz im Geschäft mit Spezialteilen für die Autoindustrie weiter aus, teilte Bossard am Montag mit. Zum Kaufpreis wurden keine Angaben gemacht.

Bruma erzielt den Angaben zufolge mit 19 Mitarbeitenden einen Jahresumsatz von 11 Millionen Euro. Das Unternehmen ist spezialisiert auf Verbindungslösungen - etwa Sonderanfertigungen von Schrauben -, Verbindungselemente oder Drehteile zur Serienproduktion und beliefert Firmen aus der Automobil- und Elektroindustrie.

(AWP)