CTA Gallet beschäftigt laut 26 Personen. Mit rund 55'000 Strassensicherheits-Inspektionen jährlich habe das Unternehmen im Jahr 2019 einen Umsatz von 2,6 Millionen Euro erwirtschaftet, teilte SGS am Dienstag mit.

Nach der Übernahme werde SGS in Frankreich über 66 Zentren für Fahrzeuginspektions-Dienstleistungen mit 175 Angestellten verfügen, heisst es mit der Mitteilung. Nach der Integration der RDFI Gruppe 2013 und der DLH Gruppe 2015 könne die SGS so ihre führende Marktposition bei der Fahrzeuginspektion in Frankreich konsolidieren. Zu den finanziellen Aspekten der Übernahme wurden keine Angaben gemacht.

(AWP)