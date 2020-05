Firmenchef Thomas Ahlburg verlässt nach gerade einmal etwas mehr als zwei Jahren seinen Arbeitgeber Stadler Rail. Verwaltungsratspräsident und Ankeraktionär Peter Spuhler übernimmt interimistisch. Schuld seien unterschiedliche Auffassungen über den zukünftigen strategischen Kurs. Das lässt sich zumindest einer Mitteilung an die Medien entnehmen.

Für Beobachter kommt diese Rochade an der Spitze des Schienenfahrzeugherstellers überraschend. Einige sehen in Ahlburg denn auch ein Bauernopfer, kassiert das Unternehmen in der Medienmitteilung doch auch gleich das Ziel einer operativen Marge (EBIT) von mindestens 6 Prozent bei einem Jahresumsatz von 3,5 Milliarden Franken die Rede.

Dementsprechend unterkühlt reagieren die Anleger auf die Neuigkeiten. Im vorbörslichen Handel von Julius Bär wird die Stadler-Rail-Aktie mit einem Minus von 3 Prozent auf einen Mittelkurs von 38,70 Franken abgestraft. Damit rücken die bisherigen Tiefstkurse bei 37,40 Franken näher.

Das Unternehmen hatte zuletzt ein Problem mit der Glaubwürdigkeit

Es ist nicht das erste Mal, dass der Schienenfahrzeughersteller seit der Publikumsöffnung vom April 2019 bei den sich selbst gesteckten Zielen zurückkrebsen muss. Anlässlich der Halbjahresergebnisveröffentlichung von Anfang September sah sich das Unternehmen zu einer Reduktion der Margen-Vorgaben (EBIT) gezwungen. Im Januar war dann klar: Trotz randvollen Auftragsbüchern verfehlt es selbst diesen Zielwert ziemlich deutlich (cash berichtete).

Rückblickend hätten Stadler Rail und das Bankenkonsortium den Anlegern rund um den Börsengang zu viel versprochen, so verlautet aus den Handelsräumen hiesiger Banken. Das Unternehmen habe deshalb schon vor der Aufgabe der Zielvorgaben für das laufende Jahr ein Problem mit der Glaubwürdigkeit gehabt. Ob nach dem Rücktritt von Firmenchef Ahlburg nun alles besser wird, wagen Händler zu bezweifeln. An der Herausforderung, aus den randvollen Auftragsbüchern zu vernünftigen Margen Umsätze schlagen zu können, ändere sich durch die Rochade an der Unternehmensspitze nämlich nichts.