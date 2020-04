Schon seit Wochen ranken sich widersprüchliche Ergebnisspekulationen um den Sensorenhersteller AMS. Seit dem frühen Mittwochmorgen liegen nun endlich harte Fakten vor: Der Apple-Zulieferer blickt auf ein überraschend solides erstes Quartal zurück.

Beim Umsatz werden die durchschnittlichen Analystenschätzungen um knapp 5 Prozent, beim bereinigten operativen Gewinn (EBIT) sogar um 16 Prozent übertroffen. Beide Kennzahlen liegen damit im oberen Bereich der im Januar kommunizierten Zielbandbreiten.

Im vorbörslichen Handel von Julius Bär gewinnt die AMS-Aktie zur Stunde denn auch 5,5 Prozent auf einen Mittelkurs von 11,30 Franken.

Angst vor enttäuschenden Vorgaben erweist sich als übertrieben

Nicht nur die Angst vor schwachen Erstquartalszahlen, auch jene vor enttäuschenden Zielvorgaben für das zweite Quartal erweist sich rückblickend als übertrieben. Der Sensorenhersteller strebt im laufenden Quartal einen Umsatz zwischen 440 und 480 Millionen Dollar sowie einen operativen Gewinn (EBIT) in Höhe von 75 bis 96 Millionen Dollar an. Analysten waren bis zuletzt von einem operativen Gewinn (EBIT) in Höhe von 43 Millionen Dollar bei einem Umsatz von 389 Millionen Dollar ausgegangen. Beobachter sehen in den starken Quartalsvorgaben einen Hinweis, dass AMS auch Komponenten für das erst kürzlich lancierte iPhone SE 2 des US-Grosskunden Apple beisteuern kann.

Diese geballte Ladung positiver Neuigkeiten könnte der AMS-Aktie neues Leben einhauchen, wird ihr doch die wenig ruhmreiche Rolle des diesjährigen Schlusslichts am Schweizer Aktienmarkt zuteil. Dass sich seit Anfang Januar ein sattes Minus von 73 Prozent errechnet, ist nicht zuletzt der milliardenschweren Kapitalerhöhung im Zusammenhang mit der Übernahme von Osram Licht zuzuschreiben. Was diese Transaktion anbetrifft, so wähnt sich der Sensorenhersteller übrigens auf Zielkurs. Die Übernahme soll bis Mitte Jahr über die Bühne gehen.