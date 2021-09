Chronext legt 9,52 Millionen neue Aktien aus einer Kapitalerhöhung zur Zeichnung auf, wie das Unternehmen am Dienstag mitteilte. Dazu kommt eine Mehrzuteilungsoption von bis zu 1,42 Millionen Aktien. Die Preisspanne wurde auf 16 bis 21 Franken je Anteil festgelegt.

Mit dem eingenommen Geld will Chronext in erster Linie das organische Wachstum vorantreiben. Das Unternehmen vertreibt über eine Online-Plattform gebrauchte und neue Uhren von Marken wie Rolex, Omega, Breitling oder Patek Philippe.

Die Angebotsfrist beginnt sofort und endet voraussichtlich am oder um den 6. Oktober 2021. Die Börsenkotierung und der erste Handelstag finden voraussichtlich zwei Tage später statt, also am Freitag, 8. Oktober.

Sollten alle Aktien inklusive Mehrzuteilungsoption gezeichnet werden, käme Chronext auf eine Marktkapitalisierung von 520 bis 680 Millionen Franken und einen Streubesitz von 32,5 Prozent. Durch die Umwandlung einer Wandelanleihe beim Börsengang werde sich die Marktkapitalisierung auf 540 bis 702 Millionen erhöhen.

