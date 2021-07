Goldman Sachs erhöht das Kursziel von Swatch Inhaber auf 416 Franken von zuvor 380. Das gibt theoretisch ein grosses Steigerungspotenzial. Die Aktie handelt derzeit bei 320 Franken.

Swatch habe die Erwartungen bei den Ersthalbjahreszahlen vor allem auf Stufe EBIT übertroffen, schreibt Goldman Sachs. Die Firma habe gute Aussichten für das zweite Halbjahr gestellt.

Der Nettoumsatz bei Swatch kletterte von Januar bis Juni um 54,6 Prozent auf 3,39 Milliarden Franken, wie der Uhrenhersteller am Montagabend mitteilte. Gegenüber dem Vorkrisenjahr 2019 verzeichnete man allerdings zu konstanten Wechselkursen immer noch einen Rückgang um 12,3 Prozent. Unter dem Strich schrieben die Bieler mit 270 Millionen Franken wieder einen Gewinn. Im ersten Semester 2020 hatte es noch ein Verlust von 308 Millionen resultiert.

Die Mehrzahl der Analysten geht davon aus, dass die durchschnittlichen Konsensschätzungen für Swatch nach oben angepasst werden. Immerhin hat der Konzern berichtet, dass sich die Geschäftslage von Monat zu Monat verbessert habe und gerade der Juni sehr stark ausgefallen sei.

Die Aktie von Swatch reagiert am Dienstag im frühen Handel an der SIX zunächst sehr positiv, gibt dann aber Gewinne ab. Nach einem Plus von 4 Prozent notiert der Titel noch bei 2 Prozent. Der SMI fällt 0,3 Prozent.

Die Swatch-Aktie stieg seit Jahresbeginn um 30 Prozent, auf Sicht der letzten zwölf Monate beträgt das Plus 60 Prozent. Allerdings stand Swatch bei der Aktien-Erholung immer etwas im Schatten von Richemont. Dort lauten die entsprechenden Performancezahlen 40 und 80 Prozent.

Analysten gehen davon aus, dass die Luxusmarke Richemont weiter besser abschneiden wird als Swatch, da Richemont von der aktuellen Stärke im höheren Preissegment und dem boomenden US-Markt profitiere. Auch die von Swatch geäusserte "sehr starke Nachfrage nach Harry Winston-Schmuck" verheisse Gutes für Richemont.

Bei der am Nachmittag anstehenden Telefonkonferenz von Swatch dürfte der Fokus auf der Nachhaltigkeit der Zahlen liegen, heisst es in einem Kommentar von Morgan Stanley. Swatch wird im September nach mehr als 20 Jahren aus dem Leitindex SMI ausscheiden und durch Logitech ersetzt.

(cash)