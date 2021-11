Die Aktie von Richemont steigt im frühen Handel am Mittwoch um 1,4 Prozent auf 142,70 Franken, das ist ein neues Rekordhoch. Stifel stufte das Rating für die Aktie auf "Buy" von "Hold" hoch und erhöhte das Kursziel auf 165 von 122 Franken.

Nach den klar besser als erwartet ausgefallenen Zahlen zum ersten Semester hat der zuständige Analyst seine Umsatz- und EBIT-Schätzungen bis 2023 klar angehoben. Die Aktie habe zwar bereits einen starken Lauf zuletzt gehabt, angesichts der nach

oben angepassten Konsensschätzungen und dem Potenzial, das sich aus den Plänen

zu YNAP und Farfetch ergäbe, erachtet er die neue Einstufung aber als angemessen.

Die Aktie von Richemont hat seit 6. Oktober 2021 rund 45 Prozent zugelegt. Besonders am letzten Freitag war der Anstieg deutlich. Die Aktie stieg nach Bekanntgabe der Halbjahreszahlen 11 Prozent. Die Umsätze des Konzerns kletterten über das Vorkrisenniveau, wie Richemont verlautbarte.

Dem immer noch defizitären Onlinegeschäft soll zudem Farfetch auf die Beine helfen. Zusammen mit dem erfolgreichen Londoner E-Commerce-Unternehmen will Richemont rund um die Tochter Yoox Net-a-Porter (YNAP) einen unabhängigen Online-Marktplatz für Luxusgüter aufbauen. Die Pläne dazu seien fortgeschritten, doch noch würden weitere Gespräche dazu geführt, teilten die Genfer am Freitag mit.

Richemont holte just in dem Moment zum Befreiungsschlag aus, nachdem die Kritik am Geschäftsmodell lauter geworden ist. Anfang Woche wurde publik, dass der aktivistische US-Investor Dan Loeb sich am Konzern beteiligt hat und mit anderen Investoren Veränderungen fordert.

(AWP/cash)