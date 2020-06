Unter anderem gibt Urgestein Walter von Känel die Leitung der Marke Longines ab, während Tissot-CEO François Thiébaud an die Spitze des Verwaltungsrats der Marke wechselt.

Walter von Känel habe insgesamt ganze 51 Jahre für die Gruppe gearbeitet und gehe nun in den wohlverdienten Ruhestand, teilte die Swatch Group am Donnerstag mit. Von Känel wird nun Ehrenpräsident von Longines. An seine Stelle als Marken-CEO tritt Rado-Chef Matthias Breschan, der neu auch in die erweiterte Konzernleitung aufgenommen wird.

Zu einem weiteren einschneidenden Wechsel kommt es bei der Marke Tissot. Dort übergibt François Thiébaud den Chefposten an Sylvain Dolla. Er kommt von der kleineren Uhrenmarke Hamilton an die Tissot-Spitze und wird so wie Breschan Teil der erweiterten Konzernleitung. Thiébaud wird dafür Verwaltungsratspräsident von Tissot.

Die frei werdenden Chefposten bei Rado und Hamilton übernehmen der derzeitige Certina- und Union-Chef Adrian Bosshard beziehungsweise die Hamilton-Verkaufsleiterin Vivian Stauffer. Bei Certina rückt Marc Aellen (Verkaufschef von Jaquet Droz) als neuer CEO nach und bei Union übernimmt Franz Linder - nebst dem Chefposten bei Mido - neu das Zepter.

Nebst diesen zahlreichen Chefwechseln meldet Swatch auch noch, dass Raynald Aeschlimann von der erweiterten Konzernleitung in die Konzernleitung befördert wird. Aeschlimann ist Präsident und CEO der grössten Marke der Gruppe Omega.

(AWP)