Die Aktie von Swatch fällt am Freitag in einem negativen Gesamtmarkt um 1 Prozent. Oddo senkte das Kursziel für Swatch im Rahmen einer Branchenstudie auf 260 von 288 Franken. Die Einstufung lautet weiterhin "Underperform".

Der derzeitige Kurs von Swatch (243 Franken) liegt bereits unter diesem neuen Kursziel. Der Swatch-Titel hat seit Anfang Juni über 25 Prozent verloren und hat damit wieder das Niveau von Mitte Januar erreicht.

Das Umsatzwachstum im dritten Quartal dürfte insgesamt günstig geblieben sein - obschon es gerade in Asien erneut zu Covid-Beschränkungen gekommen ist, heisst es bei Oddo.

Allerdings werde sich die Dynamik wahrscheinlich etwas abschwächen. Für die meisten Unternehmen in der Branche sehen die Experten keine grösseren Risiken. Dennoch bleibe mit Blick auf China Fragen an der politischen, aber auch an der wirtschaftlichen Front bestehen. Chinesische Konsumenten machen zwischen 30 bis 40 Prozent des Umsatzes der Unternehmen des Sektors aus. Bei Swatch dürften es 40 Prozent sein. Das Risikoprofil des Sektors nehme zu, weswegen die Analysten die Kursziel für die Titel zwischen 5 und 10 Prozent senken.

Experten sehen Chinas rasantes Wachstum der letzten Jahre wegen der Regulierungswelle, die seit rund einem Jahr den politischen und wirtschaftlichen Sektor überschwappt, mittel- und langfristig bedroht.

(AWP/cash)